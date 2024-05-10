شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445.. مطارات جدة تعلن خطتها لخدمة 1.2 مليون حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مطارات جدة عن الخطة التشغيلية لمرافق وصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي لتقديم الخدمة لنحو 1.2 مليون حاج في موسم الحج 1445 هـ.

وذكرت تقارير صحفية أنه من المنتظر أن يسجل مطار الملك عبدالعزيز قدوم عدد المسافرين الأكبر بعد جائحة كورونا، وذلك مع استقبال نحو 1.2 مليون حاج ها العام.

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وذلك وفقًا لخطة تشغيلية تتوافق مع المتطلبات الأمنية والتشغيلية المحددة لتحقيق راحة وسلامة الحجاج الوافدين لأداء مناسك الحج جوًّا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة التشغيلية بوصول أول رحلة مطلع شهر ذي القعدة وحتى اكتمال وصول الحجاج، وتتضمن الخطة تشغيل جميع الصالات بالمطار، مثل الصالة الشمالية وصالة 1، ومجمع صالات الحج والعمرة، بنمط القدوم والمغادرة المشترك، وذلك خلال فترة الموسم من أجل تلبية احتياجات جميع فئات المسافرين.

وتحتوي الصالات على 440 منصة لقبول الأمتعة، وأكثر من 411 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، 56 بوابة جسور متحركة، 29 سيرًا لاستلام الأمتعة عند الوصول، و54 جهاز تفتيش جمركي، و4 مراكز صحية، و28 بوابة للحافلات، بالإضافة إلى منصتين لأمتعة المجموعات.

ويبلغ عدد العاملين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة نحو 16 ألف موظف خلال فترة الذروة، في جميع القطاعات الأمنية والتشغيلية والحكومية، لخدمة الضيوف وحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم.