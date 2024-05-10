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شكرا لقرائتكم جامعة جازان تعلن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة جازان، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن موعد فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
برامج الدراسات العليا:
– دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها.
– ماجستير اللغة العربية وآدابها.
– ماجستير الآداب في اللغويات.
– ماجستير التربية في الإدارة التربوية.
– ماجستير التربية في علم النفس.
– ماجستير التربية في تقنيات التعليم.
– ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
– ماجستير التربية في التربية البدنية.
– ماجستير التربية في التربية الخاصة.
– الماجستير التنفيذي في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).
– الدبلوم العالي في اضطراب طيف التوحد.
– ماجستير العلوم في الأحياء.
– ماجستير العلوم في الفيزياء.
– ماجستير العلوم في الرياضيات.
– ماجستير التفسير وعلوم القرآن.
– ماجستير السنة النبوية وعلومها.
– ماجستير الفقه وأصوله.
– ماجستير الصيدلة في علم السموم التطبيقي.
– إدارة الأعمال التنفيذي.
– ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.
– ماجستير العلوم في هندسة اللوجستيات وسلاسل الامداد.
– الدبلوم العالي في هندسة السلامة من الحريق.
– ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية.
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/11/05هـ الموافق 2024/05/13م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا