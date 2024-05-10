شكرا لقرائتكم لقطات لهطول أمطار غزيرة شمال عفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة مطرية غزيرة شمال عفيف في منطقة الرياض.

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة على عفيف بعد، في ظل توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.