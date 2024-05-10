شكرا لقرائتكم وجهات وفعاليات السعودية السياحية تأسر أنظار الزوار في معرض سوق السفر العربي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد جناح “روح السعودية” إقبالًا لافتًا من زوار معرض سوق السفر العربي 2024 الذي أقيم في دبي، حيث استقطبت منصاته وفعالياته المنوعة اهتمام شريحة واسعة من زوار المعرض الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا مع ما تضمنه الجناح من عروض للوجهات والفعاليات السياحية في السعودية والمنتجات المبتكرة التي تعكس العمق الثقافي والسياحي والتاريخي للمملكة.

وجهات وفعاليات السعودية السياحية

واحتضن جناح “روح السعودية”، الذي فاق عدد زواره الـ 55 ألف زائر، متحف الدوري السعودي للمحترفين ليتيح فرصة استكشاف تاريخ كرة القدم السعودية العريق، والتفاعل مع عروض توعوية تسلط الضوء على كوكبة من نجوم كرة القدم السعودية. كما تضمنت فعاليات الجناح قيادة الدراجات الجبلية الافتراضية في مرتفعات عسير، والتي أتاحت للزوار عيش تجربة مثيرة تحاكي الواقع تستعرض المناظر الطبيعية الخلابة التي تُعرف بها منطقة عسير وأجوائها المنعشة.

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وتفاعل الزوار بشكل كبير مع الشاشات الذكية التي عَرضت خريطة تفاعلية للوجهات والمواقع والمعالم والفعاليات العالمية والنوعية التي تشهدها مختلف مناطق السعودية، هذا بالإضافة إلى تقديم تجربة ثقافية مميزة تعرف من خلالها زوار الجناح على الفنون والأنغام والأزياء والأطعمة السعودية المرتبطة بالأصالة العربية وتعكس الثراء والتنوع الثقافي والتراثي والتاريخي في السعودية.

معرض سوق السفر العربي 2024

ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسرًا، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقًا أو لدى الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة “روح السعودية “https://www.visitsaudi.com/ar للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.