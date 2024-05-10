شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق مشهد مصور لـ سد وادي فاطمة بعد السيول التي مرت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب بتوثيق مشهد مصور لـ سد وادي فاطمة خلال زيارته للقلعة التي ظهرت بعد السيول التي مرت بها من عدة أيام.

وكانت محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة شهدت مشهد تاريخي لم تعهده منذ نحو 45 عاما، وتدفقت سيول وادي فاطمة بعد أن فاضت من سدها إلى القرى والمراكز المجاورة، نتيجة للأمطار الأخيرة.

حيث انتقلت الأمطار إلى المجرى الذي يقطع طريق مكة جدة، مرورا بمحافظة بحرة، حتى جنوب جدة وصبت في البحر الأحمر، قاطعة نحو 70 كلم، مما أعاد للأذهان ذكريات سيل الربوع الذي اجتاح المحافظة قبل عقود عدة.

وأظهر المقطع الذي قام بتصويره الشاب سد الوادي وهو يبدو جاف والأرض متشققة بعدما كانت السيول تدفق من الوادي قبل أيام .