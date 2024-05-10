شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الطائف تقبض على مقيم لتحرشه بحدث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة الطائف على المقيم من الجنسية السودانية "ح ع م س"، لتحرشه بحدث.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
هندي الجنسية .. شرطة المنطقة #الشرقية تقبض على مقيم لتحرشه بفتاة #اليوم | @security_gov— صحيفة اليوم (@alyaum) April 28, 2024
للمزيد: https://t.co/TDbFejlIPL pic.twitter.com/Tm7BhMFFeB