شرطة الطائف تقبض على مقيم لتحرشه بحدث

قبضت شرطة محافظة الطائف على المقيم من الجنسية السودانية "ح ع م س"، لتحرشه بحدث.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.