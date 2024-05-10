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شرطة الطائف تقبض على مقيم لتحرشه بحدث

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واس - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة الطائف على المقيم من الجنسية السودانية "ح ع م س"، لتحرشه بحدث.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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