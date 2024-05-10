شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .

وقال العقيل خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” خلال أيام سيبدأ ارتفاع درجات الحرارة التدريجي على معظم مناطق المملكة ، حيث سجلت العاصمة المقدسة في وقت سابق 44 درجة مئوية” .

وأضاف : ” ومن المتوقع أن تشهد منطقة عسير اليوم تركز كثافة الأمطار مع خطر جريان السيول ” .