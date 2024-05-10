شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تجربته في تربية الماشية وسعيه للحصول على الماجستير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن يدعى عبدالقادر بن سعد آل معيلي، عن تجربته لـ تربية الماشية على الرغم من حصوله على بكالوريس في الإعلام واستعداده لدراسة الماجستير.

وقال آل معيلي خلال حديثه على قناة الإخبارية 2:” أن جده قد ساعده في البداية بمنحه 3 رؤوس من الماشية قبل أن ينجح بعمله في تحويلها إلى 50 رأس بعد ذلك”, لافتا أنه يعمل في هذا المجال منذ 30 عامًا .

وأشار إلى أنه اكتسب خبرة كبيرة في معرفة أمراض الماشية وعلاجها، مُضيفًا :”أنه كان يذهب إلى الجامعة بصهريج المياه ويوقفه بالخارج خجلا من زملائه.”

وتابع: “الحمد لله خلصت الدراسة من كلية الآداب قسم العلاقات العامة والإعلان وإن شاء الله ابدأ في تحضير الماجستير.”

‎وأفاد آل معيلي بأنه من عشاق التقنية ويستخدمها في عمليات الطلب والبيع والشراء من خلال الإنترنت.

‎ونصح من يريد شراء الماشية بمرافقة ذوي الخبرة والذهاب إلى السوق أكثر من مرة وكذلك الذهاب إلى عدة أسواق مختلفة.

واختتم حديثه: “أحب المطر وأطارده وأتابعه، عندي شغف مطري ويمكن في مصالح لي ضاعت بسبب متابعتي للمطر.”