تراند اليوم : شاهد.. أمير عسير ينصف إعلامياً بعد اقتصاص فيديو سابق يزعم تهميش الأمير له بعد سؤال عن مستقبل المنطقة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أمير عسير الأمير تركي بن طلال، وهو ينصف الإعلامي سلمان العسكر بعد تعرضه لحملة تنمر، تسببت في عدم ذهاب أولاده إلى المدرسة.

وقال الأمير تركي بعد صعوده لمسرح حفل مبادرة أجاويد: "ودي أخص مبادرة واحدة ما فازت، لكن بودي طلب صاحب المبادرة للحضور هنا، وأريد المبادرة التي كان يقوم بها الإعلامي سلمان عسكر".

وأضاف :"من العدل وجود هذا الشخص بجانبي الآن؛ حيث أخبرني مكتبي عند وصولي من بريطانيا للرياض برسالة عن هذا الشخص وما أثاره المقطع من الظلم له".

وتابع: "أنا الشاهد على المقطعين، أحببت أمام الأجاويد أن أظهر العدل أمامكم".

و كان الإعلامي سلمان العسكر يسأل الأمير تركي بن طلال "إلى أين تسير منطقة عسير؟"، وتم اقتصاص الفيديو للأمير وهو يستدير للإجابة على العسكر، بحيث يبدو الأمر وكأن الأمير يهمشه.

ولكن ما حدث بالفعل هو أن أمير عسير استدار ليجيب على سؤال العسكر، وكانت الإجابة التي تم إخفاؤها من متداولي المقطع "إلى حيث يريدها ولي العهد".