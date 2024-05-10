السعودية | “هيئة السياحة” تختتم مشاركتها بمعرض سوق السفر العربي بتوقيع 40 مذكرة وشراكة وجائزة أفضل منصة أعمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الهيئة السعودية للسياحة مشاركتها بمعرض ” سوق السفر العربي” الذي أقيم خلال الفترة ٦ – ٩ مايو الجاري بمدينة دبي .

وعلى مدى أيام المعرض، شهد جناح الهيئة إقبالًا لافتا تجاوز 57 ألف زائر، وتوقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية جديدة، فيما حصد الجناح جائزة أفضل منصة أعمال من بين 3 آلاف جهة مشاركة في المعرض.

كما عُقد خلال المعرض العديد من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات من المنطقة والعالم؛ حيث أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن شراكاتها الإستراتيجية مع شركة طيران الرياض وشركة الخطوط السعودية، إضافة لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة طيران أديل و i2i، وشركة تروفي، ونون، ومجس، كوينتيسينتشالي، وجيتيكس، وإيجلير، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد بن محمد حميد الدين، أن المشاركة أسهمت في الترويج للسعودية كوجهة سياحية طوال العام، مع تسليط الضوء على باقات وعروض صيف السعودية”.

وبين أن الهيئة السعودية للسياحة تبذل مزيدًا من الجهد لتمكين شركائها والتعاون معهم لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية حيث جرى إبرام العديد من الشراكات الإستراتيجية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة؛ ستسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والترحيب بالمزيد من السياح للاستمتاع بالوجهات الفريدة والثقافة الأصيلة والحفاوة السعودية”.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة، ومن ضمن استعداداتها لبرنامج صيف السعودية قامت مع شركائها التجاريين بتطوير العديد من الباقات والعروض الجاهزة للحجز، والمعدة خصيصًا لبرنامج صيف السعودية.