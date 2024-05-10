شكرا لمتابعة خبر عن أمير حائل يرثي أخاه بدر بن عبدالمحسن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رثى صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعد، أخاه من الأم مهندس الكلمة وشاعرها الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بقصيدة مؤثرة عبرت عن ألم الفراق والفقد لدى الأمير عبدالعزيز.

وقال صاحب السمو الملكى الامير عبدالعزيز بن سعد في قصيدته:

من ترابٍ خلقنا والجسد للتراب

وكل شيءٍ بيفنى غير رب البشر

ودعونا برحيلك والدعاء لك زهاب

واتركونا برجوى كل لحظة صبر

الله أكبر حضرت وكننا اللي نغاب

كيف حيٍّ يغيب وكيف راحل حضر

كن شمسك بعيني نورها لين ذاب

مثل دمعي غروبك فالشفق وانتثر

والله انّا نعيشك حس شايب وشاب

وعشتنا لو مكانك بين لحد وقبر

وتوفي الأمير بدر بن عبد المحسن، مطلع الشهر الحالي، في العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 75 سنة، بعد معاناة مع المرض.

ويعد الأمير بدر بن عبد المحسن هو أحد أبرز الشعراء في المملكة والمنطقة العربية، إذ أثرى الشعر العربي الحديث بإنتاج غزير ومتنوع ما بين شعر الغزل، والفخر والرثاء، والفخر علاوة على اشتباكه مع الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد حتى أن البعض لقبوه بأنه “من أبرز رواد الحداثة” في عالم الأدب العربي.