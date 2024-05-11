تراند اليوم : بعد حل مجلس الأمة..بالفيديو.. الإعلامي الكويتي علي الفضالة: "قلنالكم حولتوها لعزبة"

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الكويتي علي الفضالة، على إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد حل المجلس وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.
وقال الفضالة في مقطع فيديو:" شكرا يا صاحب السمو، لإنقاذ هذي البلد بسبب الصراعات، قلنالكم حولتوها لعزبة، ولتصفيات".
وأضاف:" الدول تسعى للتقدم وأنتم تسعون للتدمير، الدول تتقدم في شتى المجالات ونحن نخضع ونتدمر في جميع مفاصل الدولة، هناك من يريد تدمير هذه البلد".
وتابع": لا رجالات دولة محترمة، لا تجار محترمين، ولا أسرة حكم قاعدة تحترم، ما هو الهدف، أنقذنا صاحب السمو، يا شعبنا الكويتي لا تمشوا وراهم كفو وما كفو".