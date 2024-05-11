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تراند اليوم : بعد حل مجلس الأمة..بالفيديو.. الإعلامي الكويتي علي الفضالة: "قلنالكم حولتوها لعزبة"

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صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الكويتي علي الفضالة، على إعلان أمير ⁧‫الكويت‬⁩ الشيخ ⁧‫مشعل الأحمد‬⁩ حل المجلس وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وقال الفضالة في مقطع فيديو:" شكرا يا صاحب السمو، لإنقاذ هذي البلد بسبب الصراعات، قلنالكم حولتوها لعزبة، ولتصفيات".

وأضاف:" الدول تسعى للتقدم وأنتم تسعون للتدمير، الدول تتقدم في شتى المجالات ونحن نخضع ونتدمر في جميع مفاصل الدولة، هناك من يريد تدمير هذه البلد".

وتابع": لا رجالات دولة محترمة، لا تجار محترمين، ولا أسرة حكم قاعدة تحترم، ما هو الهدف، أنقذنا صاحب السمو، يا شعبنا الكويتي لا تمشوا وراهم كفو وما كفو".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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