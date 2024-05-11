تراند اليوم : بالفيديو.. أمير الكويت: لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه

صحيفة الخليج 365: أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أنه لا أحد فوق القانون.

المال العام وقال خلال خطاب للشعب الكويتي:"من نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيًا كان موقعه أو صفته".

وتابع:"لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وحمايتها وكما حرص حكامنا السابقين على تثبيت دعائمها وسلموا رايتها لنا فمن واجبنا كذلك نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي بعدنا خفاقة عالية".

تعطيل مصالح البلاد

وقال الأمير، إن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.

وأشار إلى أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.

الثروة الوطنية

وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد.

وأضاف، اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.

رجال الأمن وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.

القضاء واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.

كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.