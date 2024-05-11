تراند اليوم : شاهد: إغلاق مقر ⁧‫مجلس الأمة في دولة الكويت ‬⁩ بعد إعلان أمير ⁧‫الكويت‬⁩ ‬ حل المجلس لمدة 4 سنوات

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إغلاق دوريات الأمن في الكويت مقر مجلس الأمة، وذلك بعد إعلان أمير ⁧‫الكويت‬⁩ الشيخ ⁧‫مشعل الأحمد‬⁩ حل المجلس وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وانتشرت في محيط المجلس الدوريات الأمنية وسيارات الإطفاء، بعد قرار الإغلاق.

وكان أمير الكويت‬⁩ الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن ‏⁧ حل ⁧‫ مجلس الأمة‬⁩ وتجميد العمل ببعض مواد الدستور.

وأكد خلال خطاب وجه للشعب الكويتي، أن الحكومة لم تستطع إكمال تشكيلها في ظل ما صدر من بعض النواب ويجب التدخل قبل فوات الأوان لمنع إغلاق الطرق أمام تنفيذ بنود الدستور.