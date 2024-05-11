تراند اليوم : تفاصيل تورط تيك توكر "لبنانية" شهيرة في قضية استدراج أطفال لاغتصابهم وتصويرهم

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر عن معلومات جديدة في قضية عصابة التيك توك التي استدرجت أطفالاً عبر التطبيق الشهير من أجل اغتصابهم في لبنان.

جيجي غنوي

وانضم اسم التيك توكر "جيجي غنوي" إلى المتّهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني، اليوم الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن القضاء اللبناني ادّعى حتى الآن على 17 متّهماً ، ضمنهم 10 موقوفين و7 متوارين عن الأنظار.

اغتصاب

يذكر أن قضية عصابة "التيك توكرز" كانت تفجرت الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدداً من القاصرين ادّعوا لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات.