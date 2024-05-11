شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل



وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة ـ رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة ـ رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".