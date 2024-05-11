تراند اليوم : مصري يقتل جارته ويقطع جسدها بسكين ويتخلص منه في القمامة.. والكشف عن دافع الجريمة

صحيفة الخليج 365: أقدم رجل مصري على قتل جارته، وتقطيع جسدها والتخلص من أجزاء منها فى القمامة، بسبب خلافات نشبت بينهما في منطقة النهضة في القاهرة.

وبالتحقيق تبين أنها تعود إلى سيدة كانت تعيش رفقة طفلتها عقب انفصالها عن زوجها، وأبلغ شقيقها بتغيبها.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المتهم بقتل سيدة النهضة، فيما أرشد عن أجزاء جثمان المجني عليها، المبعثرة في نواحي منطقة النهضة، بعد إقدامه على التخلص منها بسبب خلافات الجيرة، وفق "القاهرة 24".

واعترف المتهم، قائلا إن المجني عليها كانت تقيم في الشقة المجاورة له، وقد تقدم بها السن وأصبحت سليطة اللسان، وافتعلت معه عدة أزمات، وهددته بالإبلاغ عنه والتجني عليه بقسم الشرطة، فقرر التخلص منها، واستخدم سلاح أبيض، وطعنها، ثم بدأ في تمزيق جثمانها.