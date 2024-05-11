تراند اليوم : شاهد.. شقيقة العروس تفاجئ المدعوين وتنقض على أفعى تسللت إلى حفل الزفاف

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو فتاة تمسك أفعى خلال حفل زفاف في أريزونا بالولايات المتحدة.

وظهرت الفتاة إيريكا رودريجيز وهي تحتفل بزفاف أختها يوم الأحد الماضي وعندما تسللت أفعى إلى الحفل أمسكتها من ذيلها، حيث جعلت مسافة آمنة بينهما، ثم حملتها بعيدا، بينما كان الضيوف يشاهدون ما يحصل في ذهول.

ويسمع أحد المارة في المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على منصة "تيك توك" وهو يقول "إيريكا، أنت ملك البرية!".

وقالت إريكا في تصريحات إعلامية: "استمرت الأفعى بالظهور في منطقة الكوكتيل. لقد حاول العامل الإمساك بها لكنه فشل، لذلك أخذت الأمور على عاتقي، لقد كنت مسترجلة منذ صغري ومعتادة على التعامل مع مثل هذه الأشياء". بحسب نيويورك بوست.