السعودية | اليابان تستعد لاستقبال ولي العهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يعتزم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان القيام بزيارة رسمية إلى اليابان بين 20 و23 مايو، في زيارة ستكون الأولى له لليابان منذ نحو خمسة أعوام.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة الإمبراطور ناروهيتو، ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.وأعربت الوزارة عن أملها «في أن تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات بين السعودية واليابان».

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن كيشيدا سيتطرق مع ولي العهد إلى «نطاق واسع» من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي.

وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى اليابان في عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وتتطلع شركات الطاقة اليابانية إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا في السعودية، في وقت تعد الرياض مورد النفط الرئيسي لطوكيو.

وفي ذات السياق، ذكرت باكستان أنها تستعد لزيارة يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد في الفترة المقبلة، بعد دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال لقائهما الأخير على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد أخيراً في الرياض.

وتأمل الحكومة الباكستانية في أن تسفر زيارة ولي العهد عن وضع اللمسات النهائية لصفقة استثمارات تقدر بـ 5 مليارات دولار. وتشهد العلاقات بين المملكة وباكستان نشاطاً ملموساً شمل قيام رئيس وزراء باكستان بزيارة للسعودية، حيث أجرى محادثات مع ولي العهد. وقام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بزيارة لإسلام آباد خلال 15-16 أبريل الماضي.