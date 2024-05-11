أمطار رعدية.. "الأرصاد" يكشف خريطة الطقس على مناطق المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

وأشار في منشور على موقعه الرسمي إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

طقس السعودية اليوم

وبين أن الحالة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.

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وتشمل نجران، عسير، جازان، الباحة كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الرياح السطحية على البحر الأحمر

وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة البحر يكون خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الرياح السطحية على الخليج العربي

وبخصوص الخليج العربي فالرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.