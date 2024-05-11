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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية.. "الأرصاد" يكشف خريطة الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
طقس السعودية اليوم السبت - أرشيفية اليوم
طقس السعودية اليوم السبت - أرشيفية اليوم
2024/05/11 12:18
كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
وأشار في منشور على موقعه الرسمي إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وتشمل نجران، عسير، جازان، الباحة كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حالة البحر يكون خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وأشار في منشور على موقعه الرسمي إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
طقس السعودية اليوموبين أن الحالة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.
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وتمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
الرياح السطحية على البحر الأحمروبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حالة البحر يكون خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.