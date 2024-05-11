شاهد صور نادرة للملك عبد العزيز قبل 73 عاما.. تعرف على مناسبتها وتاريخ التقاطها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وهو يجلس داخل أحد عربات القطار في حفل افتتاح خط سكة الحديد في مدينة الرياض عام 1951 م.

وتُظهر الصورة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وهو يشارك في حفل افتتاح خط سكة الحديد، الذي يعتبر من أهم المشاريع التنموية في تاريخ المملكة العربية السعودية.

كما أظهرت صور أخرى عددًا من الحضور أثناء حفل الافتتاح، الذي شهد مشاركة كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وأثارت هذه الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للملك عبدالعزيز بالرحمة والمغفرة.

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