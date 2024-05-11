السعودية | توجيه بسحب منتج “مايونيز BON TUM” من الأسواق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 (خاص)

أشارت مصادر خاصة بـ”الخليج 365” إلا أنه صدر توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسحب منتج “مايونيز BON TUM” من الأسواق بعد ثبوت احتوائه على بيكتيريا ضاره.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع عدد من عينات المنتج لاختبارات الهيئة العامة للغذاء والدواء وأثبتت التحاليل المخبرية احتوائه على بكتيريا ضارة؛ مما استدعى التوجيه بوقف توزيع المنتج؛ وسحبه من الأسواق والمطاعم بشكلٍ عاجل.

يذكر أن الجهات الرقابية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء تحرص على متابعة المنتجات التي ترد إلى الأسواق والتأكد من صلاحيتها منعاً لأي أضرار أو كوارث صحية قد تطال المستهلك النهائي حال وجود أضرار في الأغذية لاسمح الله.