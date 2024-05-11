شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبارية هابطة كثيفة تجتاح جازان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تكونت موجة من الغبار الكثيف على مدينة جازان، حيث كشف مقطع فيديو تشكل هذه الموجة الغبارية الكثيفة نتيجة الرياح الهابطة التي اندفعت من السحب الركامية الرعدية العميقة.

وأثرت الموجة الغبارية على المرتفعات الجبلية شرق مدينة جازان قبل أن تتحرك باتجاه الساحل، مسببة انخفاض مستوى الرؤية لسالكي الطرق الرئيسية لساعات عدة.

وأطلقت الجهات المعنية تحذيرًا للمواطنين والمقيمين كافة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وشددت على المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف الرملية والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، وعسير، وجازان، والباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.