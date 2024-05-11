شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق أسواق النفع العام والمسالخ برابغ والان نبدء بالتفاصيل

جولات مستمرة

الدمام - شريف احمد - نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، جولات رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس ردة القارزي، أن تلك الجولات تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها المكتب للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لتحقيق المستهدفات المطلوبة للأمن الغذائي.وأكد استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم والمسالخ، والأسماك والمنتجات البحرية لضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.فيما أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن فرع الوزارة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، وعلى تحسين جودة الخدمات في أسواق النفع العام.