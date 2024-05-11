الجمعية السعودية لطب الأسرة تطلق ندوة "نحو حج صحي وآمن"

نظمت الجمعیة السعودیة لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا افتراضيا وذلك يوم الثلاثاء، 7 مايو ، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية ، تحت شعار (نحو حج صحي وآمن) وبحضور نخبة من الصحفیین والإعلامیین من مختلف الصحف والمجلات السعودية.

أقيم المؤتمر لرفع الوعي لدى الحجاج و أخذ الاحتياطات اللازمة للوصول إلى حج صحي وآمن.

وتم نقاش عدة محاور في المؤتمر منها الأمراض الأكثر انتشارا خلال فترة الحج و الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وسبل الوقاية والإرشادات التي يجب على الحجيج اتباعها. ويأتي هذا المؤتمر تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتحصينات الواقع في 24-30 أبريل الشهر الماضي، والذي يهدف إلى رفع الوعي لأهمية اللقاحات لكافة الفئات العمرية.

وأكد الدكتور نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع واستشاري طب الأسرة، أشرف أمير، على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية وأخذ الحيطة والحذر من جانب الحجاج خاصة وأن حج هذا العام يتزامن مع شدة حرارة الصيف، حيث تنتشر المشاكل الصحية المرتبطة بذلك مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس والتسلخ الجلدي والتسمم الغذائي، كما أوضح بأن من يعانون من الأمراض المزمنة من الحجاج أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والإصابات أثناء الحج خاصة مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري ومرضى الربو الشعبي والأمراض التنفسية ومرضى الكلي، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان الحرص على مراجعة الطبيب قبل السفر للتأكد من استقرار الحالة الصحية وأخذ كمية كافية من الأدوية وكذلك حمل تقرير مفصل يوضح الأمراض والأدوية والجرعات، حيث يساعد ذلك عند متابعة حالته عند الضرورةبالإضافة إلى إحضار حقيبة طبية وأجهزة قياس السكر والضغط.

وأشاد أمير بالجھود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة السعودية في تقديم الرعاية الصحية والطبية لحجاج بيت الله الحرام في كل عام مثل الخدمات الطبية العاجلة وتوفير اللقاحات الهامة للحجاج وكذلك الإرشادات المستمرة التي من شأنها رفع الوعي لدى الحجيج، كما شدد الدكتور أشرف على أهمية اتباع ارشادات النظافة العامة وضرورة اتباع التعليمات بشكل أكبر من جانب الحجاج خاصة ممن لديهم أمراض مزمنة.

وأشارت استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الملك عبد العزيز دكتورة رجاء الردادي، إلى الدور الكبير التي تلعبه اللقاحات التي توصي بها وزارة الصحة السعودية في زيادة المناعة والوقاية ضد الأمراض الأكثر انتشارا أثناء فترة الحج مثل التطعيم ضد مرض "المكورات السحائية"ومرض "المكورات الرئوية" ومرض "الإنفلونزا" وتناول لقاح كوفيد-١٩ حيث يعتبر مرضى الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة به. كما وجهت د/رجاء بضرورة أن يقوم الحجيج خاصة كبار السن منهم بالفحص الفوري إذا ظهرت لديه أعراض الحمى أو السعال أو الصداع الشديد.

من جانبها، أكدت الصيدلانية الإكلینیكیة الدكتورة فخر الأیوبي الباحثة في العلوم الصيدلانية وعلوم أمراض القلبوالأمراض المزمنة، على أهمية استشارة الطبيب المعالج بما يخص قدرته الجسدية على اداء الحج وكذلك استشارة الصيدلي المختص بما يتعلق بكمية العلاج وكيفية حفظه بشكل آمن وفعال في الحج، وكذلك ماذا يتوجب عليه فعله في حالة حدوث مضاعفات من العلاج أو نسيان جرعة من الدواء المعالج. وكذلك ضرورة تجنب الزحام والتقليل من التصادم وضرورة الالتزام بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل المناسبة لكي تحافظ على توازن السوائل والاملاح في الجسم، كما تنصح فخر الحجاج بارتداء بطاقة او أسورة لمعرفة إذا كان مريض سكر أو ضغط أو صرع أو غيرها من الأمراض المزمنة وكذلك معرفة أرقام التواصل للمراكز والحملات الطبية في حالة حدوث أمر طارئ لا قدر الله.

واختتم المؤتمر الصحفي بالإجابة على الأسئلة المطروحة من الصحفیین على الأطباء المحاضرین.

وأشاد المدير الطبي بشركة فایزر السعودیة، ھاني الھاشمي، بالدور الكبير التي تقوم به الجمعيات الطبية السعودية وخاصة الجمعية السعوديه لطب الأسره و المجتمع في نشر الوعي و التثقيف الصحي لكل فئات المجتمع وخاصة الحجاج وأكد على اهتمام شركة فايزر السعوديه بالمشاركة في الحملات التوعوية والمؤتمرات التثقيفية الصحية والتي تھدف إلى رفع معدلات الوعي الصحي إسھاما في المحافظة على الصحة العامة للفرد والمجتمع.

كما شدد على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع بالإلتزام بالإرشادات الصحيه وأخذ اللقاحات اللازمه للعبور إلى مجتمع صحي و كذلك حج صحي وآمن.