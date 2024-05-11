المركزي السعودي خدمة "استعراض حساباتي البنكية" لعملاء البنوك المحلية

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توقف معظم المستشفيات بعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح
توقفت معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية باستثناء مستشفيات الأوروبي شرق خان يونس وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح التي...
غدا.. انطلاق اختبارات نافس
تنطلق غدا الأحد الاختبارات الوطنية "نافس" للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك...
وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل
دعت وزارة الحج والعمرة إلى استكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل، وذلك للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، كما طالبت الوزارة بتوثيقها من...
مخالفو أنظمة الإقامة يتصدرون ضبطيات الحملات المشتركة
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط "19710"...
تقنية حبونا تفتتح قاعة الواقع الافتراضي (VR)
زار مدير عام التدريب التقني بمنطقة نجران كلية التقنية بمحافظة حبونا، حيث تخلل الزيارة افتتاح معرض السلامة المهني...
الأمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل خريجي جامعة الأمير مقرن
رعى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجامعة الأمير مقرن للعام الجامعي 1445هـ، حفل الخريجين البالغ عددهم 368 خريجا وخريجة، وذلك...
وصول أول فوج لضيوف الرحمن من حجاج جنوب أفريقيا
وصل صباح اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا وعددهم 49 لموسم حج هذا العام.وكان في استقبال الوفد فرع 13...
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