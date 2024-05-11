المركزي السعودي خدمة "استعراض حساباتي البنكية" لعملاء البنوك المحلية

توقف معظم المستشفيات بعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح توقفت معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية باستثناء مستشفيات الأوروبي شرق خان يونس وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح التي... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 03 ذو القعدة 1445 هـ 03 ذو القعدة 1445 هـ غدا.. انطلاق اختبارات نافس تنطلق غدا الأحد الاختبارات الوطنية "نافس" للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك... الرياض : الرياض : دوت الخليج 03 ذو القعدة 1445 هـ 03 ذو القعدة 1445 هـ وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل دعت وزارة الحج والعمرة إلى استكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل، وذلك للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، كما طالبت الوزارة بتوثيقها من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ذو القعدة 1445 هـ 03 ذو القعدة 1445 هـ مخالفو أنظمة الإقامة يتصدرون ضبطيات الحملات المشتركة أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط "19710"... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو القعدة 1445 هـ 03 ذو القعدة 1445 هـ تقنية حبونا تفتتح قاعة الواقع الافتراضي (VR) زار مدير عام ⁧‫التدريب التقني‬⁩ بمنطقة ⁧‫نجران‬⁩ كلية التقنية بمحافظة حبونا، حيث تخلل الزيارة افتتاح معرض السلامة المهني... نجران وافي آل سليم نجران وافي آل سليم 02 ذو القعدة 1445 هـ 02 ذو القعدة 1445 هـ الأمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل خريجي جامعة الأمير مقرن رعى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجامعة الأمير مقرن للعام الجامعي 1445هـ، حفل الخريجين البالغ عددهم 368 خريجا وخريجة، وذلك... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 02 ذو القعدة 1445 هـ 02 ذو القعدة 1445 هـ وصول أول فوج لضيوف الرحمن من حجاج جنوب أفريقيا وصل صباح اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا وعددهم 49 لموسم حج هذا العام.وكان في استقبال الوفد فرع 13... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ

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