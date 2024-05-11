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طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.
وتشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة. This is a Twitter Status رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.. "This is a Twitter Status" يكشف خريطة This is a Twitter Status على مناطق This is a Twitter Status
للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار على الباحة

كما تشمل محافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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