شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل السفير الفرنسي بعد تناول حليب الإبل في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، أحد معاطن الإبل بأطراف العاصمة الرياض .

وقدم أحد المتواجدين في المكان حليب إبل طازج للسفير الفرنسي الذي رحب بذلك وشرب الحليب.

وأعرب السفير الفرنسي عن إعجابه بمذاق الحليب الذي شربه، مشيرا بيده أنه مذاقه رائع.

يذكر أن لودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى المملكة، كشف مؤخرا عن استحداث خدمة الدخول من دون موعد لتقديم طلب تأشيرة لمواطني المملكة.

وأوضح أنه أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي سيتمكن المواطنون من الاستفادة من خدمة الحضور إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، دون تحديد موعد.