تأكيدا لـ"اليوم".. إعلان سحب منتجات غذائية مرتبطة بحالات التسمم في الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم السبت، سحب منتجات غذائية مرتبطة بحالات التسمم في الرياض، في تأكيد لما نشرته "اليوم".أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووفقاً لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم بمدينة الرياض مؤخراً، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز"؛ ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضاً، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقاً، وتضمّنت ما يلي:- إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.- سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.- إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.- مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.