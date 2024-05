شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على مكة المكرمة والجموم والكامل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، و صواعق رعدية؛ تشمل العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. This is a Twitter Status رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.. "This is a Twitter Status" يكشف خريطة This is a Twitter Status على مناطق This is a Twitter Statusللتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما أصدر المركز تنبيهاً "برتقالي" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظة الكامل ومركزي رهاط ومدركة بمحافظة الجموم.وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.