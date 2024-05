شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار بـ6 مناطق.. وجازان تسجّل أعلى كمية في سد بيش والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة جازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (55.1) ملم، في سد بيش بمحافظة بيش، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت أبو عريش (21.6) ملم.وجاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ حيث رصدت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 10 مايو، وحتى التاسعة صباح السبت 11 أبريل2024؛ هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، القصيم، عسير، جازان، نجران، والجوف). This is a Twitter Status.. أمطار على منطقة This is a Twitter Status ومحافظة الخرمة This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجّلت (18.6) ملم في العفيرية برنية، فيما سجّلت عسير (12.0) ملم في القاعدة الجوية بخميس مشيط، و(9.0) ملم في الشعف بأبها، و(8.3) ملم في مطار أبها، و(8.0) ملم في الواديين بأحد رفيدة.وأشار التقرير إلى تسجيل القريات في الجوف (8.8) ملم، وتسجيل التجارب بعنيزة في القصيم (5.6) ملم، وعنيزة ( ملم .2) ملم، والأبرق بالبدائع (4.0) ملم، ودخنة بالرس (1.4) ملم.بينما سجّلت منطقة نجران (1.4) ملم في بئر عسكر بنجران، و(0.5) ملم في نجران.