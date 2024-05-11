شكرا لقرائتكم خبر عن لأداء الطواف والسعي.. إطلاق تحدي تحسين تجربة التنقل بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أفكار إبداعية للتنقل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تحدي تحسين تجربة التنقل لأداء الطواف والسعي بالشراكة مع جامعة أم القرى وشركة وادي مكة للاستثمار؛ لتقديم حلول نوعية تخدم ضيوف الرحمن.وتهدف فكرة التحدي إلى الارتقاء بالخدمات بشكل عام والارتقاء بمنظومة التنقل بشكل خاص، وتحويل البحث العلمي إلى مخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال جمع المبتكرين ورواد الأعمال في مكان واحد للعمل على تحويل تحدي الطواف والسعي إلى فرص وابتكارات تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.وتشمل مسارات الفعالية: الكراسي اليدوية و العربات الكهربائية وعربات القولف والمقطورات، إضافةً إلى تقبل أفكار إبداعية للتنقل.وسيتاح للمشاركين من طلاب الدرسات العليا وطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأعمال من مخلتف التخصصات، التعرف على التحدي بشكل أكبر وذلك بتوصيفه ومعاينته على أرض الميدان والالتقاء بمقدمي الخدمة.