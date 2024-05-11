اخبار السعوديه

غدا.. انطلاق اختبارات نافس

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محامي: في هذه الحالة يمكن لمطعم همبرقيني مقاضاة الشركة المصنعة للمايونيز المتسمم

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأسباب التي أدت إلى ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" بمدينة...

29d13326f8.jpgجدة: نجلاء الحربي
f3013351a5.jpg03 ذو القعدة 1445 هـ

تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية بعد بيان المايونيز المتسمم

فيما أعلنت وزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن حالات التسمم التي حدثت نتيجة تناول أطعمة من مطعم "همبرغيني" بسبب...

icon-byline.png الرياض :
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

الأمن العام: عدم الاستجابة للإعلانات المضللة لأداء الحج في مواقع التواصل

دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

سحب مايونيز BON TUM من الأسواق لثبوت تسببه في حالات تسمم بالرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووفقاً لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

جازان تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 55.1 ملم في سد بيش

سجّلت منطقة جازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (55.1) ملم، في سد بيش بمحافظة بيش، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات...

icon-byline.pngجازان: دوت الخليج 
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

توقف معظم المستشفيات بعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح

توقفت معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية باستثناء مستشفيات الأوروبي شرق خان يونس وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح التي...

icon-byline.pngالقدس المحتلة: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل

دعت وزارة الحج والعمرة إلى استكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل، وذلك للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، كما طالبت الوزارة بتوثيقها من...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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