شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. ضبط شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/T0Ql43yXin— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 11, 2024