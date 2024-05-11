توجيه عاجل بسحب جميع منتجات مصنع غذائي شهير في مكة بسبب تسمم غذائي

بناءً على تحقيقات الجهات المختصة، تم إصدار توجيه عاجل يقضي بسحب جميع منتجات مصنع غذائي معروف في مكة المكرمة من الأسواق ومحلات التموين والمطاعم في جميع أنحاء المملكة. يأتي هذا القرار بعد اكتشاف بكتيريا ضارة في عينة من المايونيز المنتج من قبل المصنع، والتي ترتبط بحالات تسمم غذائي تم تسجيلها مؤخرًا في الرياض.
وفور توصل الجهات المعنية بالنتائج المخيبة للآمال، تم اتخاذ قرار فوري وحازم لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء. تشمل هذه الإجراءات سحب جميع منتجات المصنع الغذائي من الأسواق ومحلات التموين والمطاعم في جميع أنحاء المملكة، وذلك لضمان عدم تعرض المستهلكين لأي مخاطر صحية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على جودة وسلامة الأغذية، وتأكيدًا على أهمية حماية الجمهور من أي خطر يمكن أن ينجم عن تناول الأطعمة الملوثة.
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