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تراند اليوم : شاهد.. أول زبون يوثق لحظة عودة العمل بمطعم " هامبرغيني " بعد حادثة التسمم الجماعي!

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صحيفة الخليج 365: وثق مواطن في مقطع فيديو ، تجربته كأول زبون لمطعم الوجبات السريعة " هامبرغيني " لحظة عودته للعمل بعد أحداث التسمم لـ 15 شخص داخل المطعم .

وقال المواطن : بداية دخول المطعم هو فاضي العالم حاطه حدود ، وما في أصعب من قطع رزق إنسان .

وتابع: تخيل منتج " مايونيز" يسببلك إشكالية في كافة المطعم ورزقك وهروب وانقطاع الزبائن ، وصحة الإنسان فوق كل شيء لكن فيما يخص االجانب التجاري ، تخيل منتج داخل مكان مرموق ورائع يسببلك مشكلة وأنت مالك علاقة .

وأضاف: المطعم ما عليه غبار انقطع رزقه بسبب منتج جاهز من المصنع ويوزع على مستوى مناطق المملكة وتسببلك بالمشكلة.

وواصل: الغريب أن المنتج هذا الموجود به البكتيريا التي تسببت بالتسمم ، عندما راحوا المصنع وسووا التحاليل اكتشفوا وجود نفس البكتيريا . وفي نهاية الفيديو قام المواطن بتناول وجبة الهامبرغر التي طلبها داخل المطعم .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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