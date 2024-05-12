تراند اليوم : "رحت أعمل كباية شاي وجدتك مسدوحة".. شاهد: مصري يسخر من الملاكمة المصرية ندى فهيم بعد خسارتها من السعودية هتان السيف

صحيفة الخليج 365: سخر شاب مصري، من الملاكمة المصرية ندى فهيم بعد خسارتها من السعودية هتان السيف.

وقال الشاب في مقطع فيديو: أنتي استحقرتي خصمك قبل المباراة وقلتي إني السعوديين معندهموش اللعبة دي والسعوديات ما بيفهموش فيها.

وأكمل: لو قولتي كلمتين حلوين في حق السعودية "إنك مبسوطة للعب في السعودية ومقابلة الخصم كان زمانهم عند البيت عند جايبنلك ورد وهدايا وعازمينك تعاطفا مع أسلوبك لأن الناس دي تعمل معهم 1% حاجة حلوة يعملوا معاك 99%".

وزاد: رحت أعمل كباية شاي وجدتك مسدوحة، مشيرا: الحكم قال إنك ما كسبتيش وأنتي مكملة نوم والبت رفعت إيدها وفازت كفاية مقاطع لو سمحتي.

وكانت اللاعبة ندى فهيم أدلت بتصريحات قبل المباراة أستهانت خلالها باللاعبة هتان، فيما تمكنت هتان من حسم المباراة لصالحها في وقت قياسي بالضربة القاضية، فيما غادرت اللاعبة المصرية القفص على نقالة بسبب شدة الضربة.