برنامج تدريبي لمكافحة الحشرات

وأوضح المركز أن البرنامج استهدف توعية العاملين في قسم نواقل الأمراض بالأطوار الحشرية وتصنيفاتها، ومعرفة المقاومة الحشرية للمبيدات، والإجراءات الصحية للتعامل معها، والاطلاع على طرق استخدام المصائد الذكية وأنواعها، إلى جانب التعرف على الإجراءات الخاصة بمكافحة الحشرات وأطوارها.
يُذكر أن «وقاء» يسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وبحث التحديات وإيجاد الفرص، لتعزيز الصحة الحيوانية في المملكة.
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