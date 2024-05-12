تراند اليوم : فتاة مصرية تكشف كيف نجت من الموت بأعجوبة بعدما حاصرتها النيران في شقتها بالطابق العاشر

صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة مصرية، عن تفاصيل نجاتها من الموت بأعجوبة بعدما حاصرتها النيران في شقتها بالطابق العاشر في الأميرية بالقاهرة.

وقالت الفتاة، إنها لجأت للنافذة عندما اندلعت النيران في شقتها للاستغاثة بالجيران والمارة، مضيفة أنها كانت بمفردها في المنزل حيث كانت تستعد للذهاب للجامعة وقت نشوب الحريق الذي اندلع إثر ماس كهربائي في مشترك، وفق العربية نت.

وزادت أنها فوجئت بحدوث انفجار تبعه حريق وعلى الفور اتصلت بوالدها الذي كان في الخارج، مشيرة إلى أن النيران امتدت لكل أرجاء الشقة واقتربت منها وكادت تشوه وجهها فاضطرت للهروب إلى النافذة.

وتابعت أن شقيقها اقترح على ضابط الشرطة الذي وصل برفقة قوات الإنقاذ محاولة تسلق النوافذ من الشقق المجاورة لانتشالها وإنقاذها، وهو ما تم بالفعل.

وختمت أنها نجحت في الانتقال من نافذة لأخرى من الطابق العاشر، مبينة أنها عاشت لحظات من الرعب خشية سقوطها في أي لحظة.