السعودية | «عدّادات الأجرة» تخضع لأحكام نظام القياس والمعايرة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «عدّادات الأجرة» تخضع لأحكام نظام القياس والمعايرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مشروع الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة؛ بهدف مطابقتها لمتطلبات نظام القياس والمعايرة بتحديد الشروط ومتطلبات الاستخدام وتحديد أنواع الرقابة المترولوجية التي يخضع لها عداد الأجرة.

ووفق المشروع، يخضع عداد سيارة الأجرة؛ المصنّع داخل المملكة أو المستورد من خارج المملكة والعداد الذي هو قيد الاستخدام لأحكام نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية.

وشدد المشروع على أن الصانع أو المستورد يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة بكل منهم وعدم إتاحة عداد سيارة الأجرة أو وضعه في السوق ما لم يكن حاصلاً على شهادة اعتماد الطراز صادرة من جهة الاعتماد، وصدر له شهادة تحقق أولي، ويعتبر مستخدم عداد سيارة الأجرة ومالك سيارة الأجرة مسؤولين عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية.

ويفقد عداد سيارة الأجرة صلاحية التحقق إذا كانت عملية صيانته أو برمجته أو تحديث البرمجة أو تغيير الإطارات التي تؤثر على نتيجة القياس أو عند فك علامة الحماية، ويعتبر المستخدم مسؤولاً عن تقديمه لغرض إعادة إجراء طلب التحقق عليه من قبل الهيئة أو من قبل جهات التحقق.

ويلتزم مستخدم عداد سيارة الأجرة أن يضمن الحالة الجيدة للإطارات المجهزة بسيارة الأجرة ومطابقة أبعادها لتلك المستخدمة في تحديد العامل والمحددة من قبل صانع سيارة الأجرة.

كما يلتزم مستخدم عداد سيارة الأجرة بوضع العداد بحيث تكون الشاشة واضحة للعميل، ويلزم إجراء التحقق الدوري عند إعادة استخدام العداد بعد فكه من سيارة الأجرة.

وشدد المشروع على المتطلبات الفنية؛ بحيث يكون عداد سيارة الأجرة المستخدم والأجهزة التابعة له مستوفية جميع المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك إضافة إلى التقيد بإجراء فحوصات التحقق الدوري على عداد سيارة الأجرة وهو مثبت في السيارة وموصّل بمولد الإشارة الخاص به.

وألا تتأثر الخصائص المترولوجية لعداد سيارة الأجرة، أو نتائج القياس، عند توصيله بأي أداة أخرى مثل: الطابعة، وأن تكون جميع أجزاء عداد سيارة الأجرة والتوصيلات المرتبطة به التي لها تأثير على نتيجة القياس مصممة بطريقة آمنة ومحمية.

وأن تكون برمجيات عداد سيارة الأجرة مصممة بطريقة آمنة ومحمية، وأن تكون أجزاء عداد سيارة الأجرة محمية في علبة ضد العوامل الخارجية مثل الرطوبة والغبار. ويلزم حماية هذه العلبة بوضع علامة الحماية عليها. وأن يكون العداد مزوداً بمكان مخصص لوضع علامة الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله أو المتصلة به.

زيارة المصنع والمعاينة

أوضح المشروع أنه يتم اعتماد طراز عدادات سيارات الأجرة من قبل جهة الاعتماد وتكون الاختبارات المطلوبة وفق المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية والمواصفات القياسية، ويمكن للهيئة أن تطلب زيارة المصنع أو أن تطلب عينة للمعاينة من عداد سيارة الأجرة المصنوع أو الذي يجري صنعه أو استيراده لإجراء الاختبارات الواردة بالمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ويفقد عداد سيارة الأجرة صلاحية التحقق إذا كانت عملية صيانته أو برمجته أو تحديث البرمجة أو تغيير نوع إطارات السيارات عن المحددة من قبل صانع السيارة تؤثر على نتيجة القياس أو عند فك علامة الحماية ويعتبر المستخدم مسؤولاً عن تقديمه لغرض إعادة إجراء طلب التحقق عليه من قبل الهيئة أو من قبل جهات التحقق.