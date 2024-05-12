السعودية | “الحج”: تجنّبوا الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحج”: تجنّبوا الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.
وقالت الوزارة، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.
ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.