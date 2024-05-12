السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يتفقد صالة مبادرة “طريق مكة” في مطار سوكارنو هاتا الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، يرافقه وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا ياقوت خليل قوماس.

واطلع السفير العامودي على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات المنفذة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، مشيدًا بفريق عمل مبادرة “طريق مكة ” وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.