السعودية | شركة نيوم تعلن عن توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة نيوم تعلن عن توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشفت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال).
وأوضحت الشركة، أن الوظائف: مشرف أمن (راتب يصل 6,500 ريال)، أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال)، سكرتير، مسؤول الموارد البشرية، فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).
وأفادت أن المجالات الوظيفية: الإدارية، الهندسية، الأمنية، الفنية، لافتة إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني هنا