اخبار السعوديه

السعودية | اليوم.. “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم.. “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونياً.

وأضافت “المرور” في منشور عبر منصة “إكس”، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 13 مايو، ويمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد، عبر 4 خطوات؛ تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرورـ ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا