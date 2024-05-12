الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أفصح المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس الحالية.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز، يُتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يتسبب في جريان السيول، وترافقها رياح نشطة وزخات من البرد في بعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وبالنسبة لأجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تكون الأمطار متوسطة الشدة.

وتُشير التوقعات أيضًا إلى نشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار في بعض مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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