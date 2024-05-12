تراند اليوم : شاهد.. الرئيس المصري "السيسي" يفتتح ضريح ومسجد السيدة زينب بحضور سلطان البهرة بالهند

صحيفة الخليج 365: افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

جاء الافتتاح بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد، ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم.

وقام الرئيس السيسي عقب وصوله بأداء صلاة "تحية المسجد"، وبثت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فيلما قصيرا عن أعمال تطوير المسجد.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلطان طائفة البهرة ضيفا على مصر، موجها له التحية والتقدير والشكر على المشاركة في افتتاح تطوير الأضرحة الخاصة بالإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب.