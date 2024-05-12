السعودية | جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج أسبوع التأهيل الوظيفي في نسخته الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية والتنمية البشرية اليوم، برنامج أسبوع التأهيل الوظيفي بنسخته الثانية؛ مستهدفًا خريجات الكلية لهذا العام، واللاتي بلغن ما يُقارب 120 طالبة، وذلك في مقر الكلية.

ويشتمل البرنامج الذي تستمر فعالياته أربعة أيام؛ على برامج وأنشطة عدّة، كالإرشاد المهني، وتطبيق مقاييس واختبارات شخصية، وورش تدريبية، ومهارات ومعارف ونصائح مهنية؛ بهدف تأهيل الخريجات، ودعمهن بالمعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل قبل تسليمهن وثيقة التخرّج.

ويبلغ عدد ورش العمل المقدمة خلال البرنامج 8 ورش تدريبية، تتنوع في مواضيعها بين “إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية”، و”مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار واختيار الوظيفة الأنسب”، و”القدرة على التعامل مع منصات التوظيف ومنصّات التدريب”، إضافة إلى “البيئة السحابية”، و”مهارات الكتابة الإدارية”، و”مهارات سوق العمل المستقبلية”، و”مهارات الذكاء العاطفي في بيئة العمل”، وصولًا إلى “قراءة العقود وحقوق الموظف وواجباته”.

ويأتي البرنامج ضمن جهود كلية التربية والتنمية البشرية، للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد مخرجات تنافسية، تتواءم مع احتياجات سوق العمل من معارف ومهارات وقيم، وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.