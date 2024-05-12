جازان الأعلى أمطارا وفيضان لسدود وأودية بنجران

سجّلت منطقة جازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ55.1 ملم في سد بيش بمحافظة بيش، وذلك ضمن 6 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، بينما سجّلت أبوعريش 21.6 ملم.

أمطار غزيرة

فاض سد وادي حلال بالحرشف شمال غرب نجران، وتخطت مياهه الحاجز الأعلى، لتصب جهة الوادي الذي امتلأت جنباته بالمياه، وسال بكثافة بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان للسيول. كما ارتفع منسوب عدد من السدود بالمحافظات الشرقية والشمالية والشمالية الغربية، وشهد عدد من السدود والأودية فيضان السيول، ومنها مركز بئر عسكر والمرتفعات الغربية باتجاه مفرق هدادة وعاكفة وأودية هدادة غربا ومتنزه الحصينية طريق الساري شمالا ومتنزه العشة ووادي ذي حباب وأودية بدر الجنوب ووادي حما شرقا.

تحذيرات متواصلة

حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة نجران مجددا، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، من عبور مواقع جريان المياه والسيول، وأهاب بأخذ الحيطة والحذر بعد أن دخلت منطقة نجران وعدد من محافظاتها دائرة الإنذار الأحمر، تتقدمها ثار وبدر الجنوب وحبونا وخباش ويدمة التي من المتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة متواصلة مصحوبة بصواعق رعدية وجريانا للسيول وتساقطا للبرد وانعداما في مدى الرؤية الأفقية ورياحا شديدة السرعة.

كميات هطول الأمطار بـ«الملم»

- مكة المكرمة

18.6 العفيرية برنية

- عسير

12.0 القاعدة الجوية بخميس مشيط

9.0 الشعف بأبها

8.3 مطار أبها

8.0 الواديين بأحد رفيدة

- الجوف

8.8 القريات

- القصيم

5.6 التجارب بعنيزة

4.0 الأبرق بالبدائع

1.4 دخنة بالرس

- نجران

1.4 بئر عسكر

0.5 مدينة نجران