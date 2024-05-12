تراند اليوم : طبيب يكشف أضرار "المايونيز".. ويوضح ما حدث ل "فتاة" ثلاثينية بعدما تناولته بكثرة

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري القلب الدكتور صالح سالم الغامدي، عن أضرار المايونيز، موضحا ما حدث ل" فتاة" بعدما تناولته بكثرة.

اشتباه جلطة

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: ""قبل عدة سنوات راجعتنا فتاة في الثلاثين تقريبا من العمر باشتباه جلطة وأظهرت القسطرة وجود ترسبات في الشرايين وتضيق شديد في أحدها استدعى وضع دعامة".

مايونيز

وأضاف: "زال العجب عندما علمنا انها تستهلك كميات كبيرة من المايونيز بزيوته المضرة".

وتابع: "يمكن استخدام الأفوكادو لصنع بديل صحي وكذلك الزبادي اليوناني".

أضرار

وأضاف في تغريدة أخرى: "أنصح بتجنب المايونيز حيث يحتوي كمية كبيرة من الزيوت مع صفار البيض والملح .. سعراته ودهونه عالية جدا مما يسبب السمنة وارتفاع الضغط وبالتالي تصلب الشرايين.. استخدامه مضر خصوصا للأطفال حيث يعتبر بداية مبكرة للأمراض".