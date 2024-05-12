تراند اليوم : "شده بقوة ووضع يده حول رقبته".. شاهد.. الفنان محمد رمضان ينفعل على شخص حاول التقاط صورة معه

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انفعال الفنان المصري محمد رمضان، على أحد المعجبين، خلال حفل زفاف ابنه الفنان مصطفى كامل.

وأظهر الفيديو تجمع العشرات حول محمد رمضان، لالتقاط الصور التذكارية معه، قبل دخوله إلى القاعة الرئيسية التي يقام بها حفل الزفاف، بأحد فنادق القاهرة.

ووضع شاب يده حول رقبة محمد رمضان، وشده بقوة من أجل التقاط صورة معه، وهو ما تسبب في انفعال الفنان خلال التصوير.

وتحرك محمد رمضان ببطء بسبب الزحام الشديد، حتى تمكن من دخول الفندق ولكن الجمهور لاحقه قبل أن يتدخل أفراد الأمن لعمل دائرة حول الفنان وإبعاد المعجبين عنه.